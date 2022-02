Le ministre des Pouvoirs Locaux Christophe Collignon a rencontré les collèges communaux de Bastogne et de Bertogne, mardi, à l’hôtel de ville de Bastogne.

" Le gouvernement a passé les décrets jeudi, a-t-il précisé. Ce rapprochement entre ces deux communes s’inscrit dans la philosophie que l’on veut développer. Mon rôle consiste à faire en sorte qu’il y ait un service le plus optimal possible pour le citoyen."

Le ministre a rappelé que beaucoup de communes rencontrent des difficultés financières en raison des charges en augmentation, comme par exemple, la dotation à la zone de secours et à la police. Si Bastogne et Bertogne fusionnent, la nouvelle entité de 20 000 habitants aura une taille critique importante qui lui permettra d’obtenir plus facilement des subventions.

Quant à savoir si l’enveloppe fermée de 100 millions d’euros sera suffisante, il a expliqué que les cas ne vont sans doute pas se multiplier car il faut, pour se lancer dans ce processus, dépasser les querelles de clocher. Il note qu’il y a, de part et d’autre, une volonté d’aboutir et que si la démarche a été construite par les deux majorités, l’étape suivante prévoit le vote par les conseils communaux. Si ces votes rentrent positifs, le dossier sera déposé à la Région wallonne avant le 31 octobre.

Selon le bourgmestre Benoît Lutgen, la petite entité ne sera pas perdante. " C’est du gagnant-gagnant, a-t-il affirmé. Certes, sur le plan politique on va prendre des risques mais c’est avant tout pour apporter une plus-value aux deux communes. Nous n’avons pas mis les citoyens devant le fait accompli. Nous suivons la procédure démocratique. Huit réunions citoyennes de proximité seront organisées à Lonchamps, Flamierge, Bertogne, Noville, Longvilly, Wardin, Bastogne et Villers-la-Bonne-eau."

Reste qu’une inconnue subsiste, comme nous l’a confié le premier échevin de Bertogne, Jean-Marc Franco : la pétition lancée par la minorité bertognarde. " S’ils recueillent 750 signatures, la consultation populaire sera organisée", a-t-il précisé.