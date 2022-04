Les Citoyens + ont choisi d’informer tous les citoyens de leur position sur la fusion des communes dans un communiqué. Le voici dans son intégralité.

"Lors du conseil communal de ce jeudi 31 mars 2022, la majorité nous demande d’approuver un principe de fusion des Communes de Bastogne et de Bertogne. Avec pour seule information : le contenu d’une conférence de presse, une brochure, une étude externe et un rapport de réunion de concertation commune/CPAS approuvant tous ces points en 10 minutes, en visioconférence et en l’absence du Bourgmestre et des conseillers de l’opposition.

Tout d’abord sur la forme, nous ne pouvons pas accepter cette démarche unilatérale

Encore une fois, la majorité se moque des citoyens, des conseillers ; encore une fois, nous sommes mis devant le fait accompli ; encore une fois, le Bourgmestre se suffit à lui-même suivi par les représentants du CDH de Bertogne réduits à un rôle de marionnettes…

Pour notre part, nous estimons que le Bourgmestre en décidant arbitrairement de cette fusion, usurpe ses fonctions, nous refusons ce nouveau déni manifeste de démocratie. Nous voulons travailler dans le respect des gens et respecter la volonté de la majorité des habitants de Bertogne qui désire une consultation populaire sur le sujet, consultation qui ne sera honteusement pas acceptée par la majorité.

Ce qui nous heurte le plus, c’est que, cette manière de faire, soit validée par tous les conseillers des deux majorités, nous ne comprenons pas qu’ils valident cette démarche moyenâgeuse et antidémocratique. Et qu’en pense l’échevin de Bastogne, enfant de Bertogne ??? Nous ne pouvons croire que soit cautionnée cette méthode.

Après une analyse des éléments à notre disposition, nous constatons que cette opération est une opération financière, une opération politique, un sursaut nombriliste du CDH visant à sauver la majorité CDH en perdition à Bertogne et à la Région et à vouloir étendre le pouvoir de Bastogne.

Sur le fond du dossier, nous nous devons de nuancer les dires de la majorité et informer tous les citoyens des points suivants :

• La fusion va apporter 10 millions d’euros à notre future commune. Il faut savoir que les 500€ par habitant versés par la Région wallonne seront une réduction de la dette et non un apport en cash. Cette somme sera répartie sur l’ensemble de la législature donc sur 6 ans. Cela représente donc une réduction de la dette de 84€ par habitant par an. Comme c’est la Région wallonne qui verse cette somme, n’oublions pas que sa dette abyssale ne fera qu’augmenter. Cela revient à prendre l’argent de la poche droite pour la mettre dans la poche gauche.

• La fusion va apporter une diminution de 750.000 € pour les rétributions des mandataires. Encore une fois, ce chiffre est à étaler sur 6 ans, donc 125.000€ par an ; ce qui représente 0.6% du budget annuel communal. Quand la population de la nouvelle commune arrivera à 25.000 habitants, le budget des mandataires augmentera de 20%.

• Lors des rencontres des majorités avec la population, il est mis en évidence que la fusion va apporter/améliorer : les agents constateurs, les écopasseurs, la sécurité, les secours, la société de logement de centre Ardenne, la gestion des déchets (Idélux), les Services des travaux, la Culture/jeunesse, le PEB énergétique, les Maisons de repos, le Hall relais, le C.P.A.S., les infrastructures sportives, un hôpital pour des soins de qualité d’urgence, … Tous ces points ne sont pas liés à la fusion, sont des synergies, des collaborations de SUPRACOMMUNALITÉ, déjà initiés depuis longtemps et dus à l’évolution de notre société.

• En revanche d’autres synergies existent déjà entre les communes de Bertogne et de Ste Ode, elles sont beaucoup plus d'ordre 'fusionnel' : l’ADL, le centre sportif, la future Maison de Repos (MR) / Maison de repos et de soins (MRP). Que vont-elles devenir ? Quid de l’accord avec la MR d’Houffalize pour les habitants de Bertogne ?

• La nouvelle gestion des déchets va impliquer le recyclage de 1500 duo-bags, quel sera le budget pour cela ?

Les communes ont demandé une étude sur la fusion à PWC qui a coûté 18.000€. Cette étude nous apporte quelques éléments intéressants :

PWC dit que la gestion du personnel fusionné est un élément primordial à prendre en compte dans le processus de fusion. Il doit être anticipé et très bien encadré. Un comité dédié à cela doit être mis en place. La majorité nous assure qu’il n’y aura pas d’impact. C’est un peu court... Que propose-t-elle de concret ? Un exemple concret est la future gestion du personnel enseignant : inévitablement les chiffres pour les nominations de postes seront fusionnés et donc le nombre d’emplois va proportionnellement diminuer. Sans parler d’un enseignant ayant ses jours d’ancienneté pour une nomination dans sa commune pourra se voir voler sa place par un enseignant de la commune voisine ayant quelques jours d’ancienneté en plus.

• L’étude indique également qu’à Liveghem la raison majeure de la fusion était de renforcer le parti. Nous pensons également que c’est le cas pour Bertogne où le CDH possède une très courte majorité.

• Cette étude, si onéreuse soit elle, comporte des erreurs flagrantes dans les calculs des mandats économisés.

• Les rares fusions en Région flamande concernent des communes de taille plus ou moins égale.

• L’étude indique aussi qu’un seul directeur général sera nommé, à savoir que l’autre directeur général gardera quand même son salaire sans avoir la fonction.

Enfin, voici les points négatifs apportés par cette fusion pour la commune de Bertogne :

Perte de la proximité (le plus bel exemple : la poste)

• Au niveau finances, augmentation des additionnels, endettement plus important sur Bastogne

• Patrimoine (voiries surtout, écoles, églises, maisons) mieux entretenu sur Bertogne

• Gestion des déchets : abandon de l’utilisation des duobacs plus confortable que la collecte sac+sac surtout dans les villages. De plus, vue l'étendue de la nouvelle commune, l'équipe de ramassage actuelle, en place à Bastogne ne pourra plus effectuer le ramassage ; ils seront trop peu nombreux et le matériel roulant utilisé actuellement sera insuffisant entraînant des frais supplémentaires.

• Au niveau sportif, la commune de Bertogne avait, avec le soutien de la minorité, commencer à monter un dossier dans le cadre de l'appel à projet de Jean-Luc Crucke « infrastructures sportives partagées ». Il s'agissait d'aménager une grande salle de sports sur la place du commerce : ce devait être un beau projet, abandonné suite à la fusion. Il va sans dire que le complexe sportif de Bastogne va être très vite saturé.

Des réunions citoyennes, synonyme d’un fiasco complet

Nous terminerons par parler des réunions citoyennes, qui ont été un fiasco complet : participation faible (30 personnes soutenant les majorités présentes à toutes les réunions), cela montre le désintérêt des citoyens. Sur le fond, on n'y a rien appris. Les convaincus et partisans CDH sont encore plus convaincus et les indécis sont encore plus indécis ! Sans compter sur l’attitude arrogante et méprisante de certains interlocuteurs envers les citoyens qui posaient des questions qui leur semblaient embarrassantes.

Finalement nous voterons…

Le groupe Citoyens + de Bastogne s’abstiendra sur cet accord de principe, en attendant la consultation populaire à Bertogne, car il en a assez de ne pas être respecté par un bourgmestre dont la gouvernance frôle continuellement les limites de la démocratie. D’ailleurs il ne justifiera pas cette décision dans l’enceinte du conseil communal qu’il ne considère plus comme un endroit de débat démocratique."