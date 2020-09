Le mardi 15 septembre à 20 h, une soirée d’information consacrée à la gestion durable et à la certification PEFC de la forêt est organisée au centre sportif de Houffalize par la commune et la Société Royale Forestière de Belgique.

" Dans le contexte actuel du changement climatique et avec l’augmentation des crises sanitaires en forêt, il paraît de plus en plus important d’agir pour une gestion durable des forêts", souligne le collège communal, dans un communiqué. "La commune de Houffalize favorise les forêts d’avenir et soutient les propriétaires forestiers privés à s’engager dans la certification PEFC pour une commune plus verte."

Cette soirée d’information est destinée à faire découvrir ou redécouvrir, d’une part, la forêt communale de Houffalize, les projets passés et à venir en faveur de la gestion durable de ce massif, d’autre part, la démarche pour obtenir le label PEFC, montrant son engagement pour une gestion durable des bois.

Cette rencontre offrira l’occasion d’échanger entre propriétaires et forestiers sur la valorisation de la forêt et la pérennisation du patrimoine. Inscription obligatoire à la maison communale de Houffalize (061/28 00 45 ou florence.caprasse@houffalize.be) ou à la Société Royale Forestière de Belgique (081/62 74 05 ou melanie.muller@srfb-kbbm.be)