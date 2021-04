La société WattElse organise une réunion d’information virtuelle les 28 et 29 avril

Les projets éoliens en zone forestière se multiplient à Gouvy. Après Luminus au Bois de Ronce, Aspiravi sur un terrain privé au lieu-dit " Les Prâles", c’est la société WattElse qui projette d’implanter des éoliennes sur ce même site des Prâles, à savoir entre Courtil et Beho, dans le prolongement des éoliennes existantes. La réunion d’information préalable à l’étude d’incidences sur l’environnement se déroulera en mode virtuel.

"WattElse souhaite introduire une demande de permis unique visant la construction et l’exploitation de 14 éoliennes accompagnées de leurs auxiliaires, d’une cabine de tête, de chemins d’accès, d’aires de montage, de la pose de câbles électriques ainsi que des installations de stockage de l’électricité produite sur la commune de Gouvy", annonce la société.

Cette société, implantée à Achêne, précise que la réunion d’information préalable prendra la forme d’une présentation vidéo mise en ligne. La vidéo sera accessible les 28 et 29 avril via le lien Internet www.wattelse.be/gouvy

Des informations complémentaires peuvent être obtenues, pendant ces deux jours entre 8 heures et 17 h, auprès de WattElse joignable par téléphone au 083/67.71.95. La présentation sera aussi disponible à partir du 28 avril sur le site www.wattelse.be/gouvy.

Cette présentation vidéo a pour objectif de permettre, d’une part, à la société de présenter son projet, d’autre part, au public de s’informer et d’émettre ses observations et suggestions. Elle permettra, par ailleurs, de mettre en évidence des points particuliers qui pourraient être abordés dans l’étude d’incidences et de présenter des alternatives techniques.