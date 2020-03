Les personnes qui s’y étaient inscrites seront remboursées

Alain Delaisse, grand maître de la confrérie des Ptits Loups de Gouvy vient d’annoncer que le chapitre prévu le 21 mars à la brasserie Lupulus à Courtil était reporté.

Les raisons avancées ? Les recommandations du conseil national de sécurité qui demandent de porter une attention toute particulière aux personnes à risques, comme les personnes âgées de plus de 65 ans, les diabétiques et les femmes enceintes, les mesures sanitaires provisoires prises cette semaine par la brasserie qui ne permettent pas d'accéder à la salle de soutirage où se déroule le chapitre mais aussi l’expérience de la confrérie hutoise de l'hydromel qui suite à la découverte de cas de coronavirus dans la commune a vu le chapitre du 8 mars annulé par leur bourgmestre.

"Pour ces différentes raisons, le grand Conseil de la confrérie a décidé de prendre la décision qui lui apparaît comme étant la plus sage et de reporter son chapitre prévu le 21 mars prochain. Nous sommes conscients de la déception qu'une telle décision engendrera inévitablement et espérons que nos motivations seront comprises par tous. Les personnes inscrites seront remboursées dans les prochains jours", conclut-il.