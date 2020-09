Cette année, elles étaient trois à briguer le titre de Miss Luxembourg 2021. Gül Arikaya, 21 ans, de Marvie (Bastogne) a coiffé la couronne. Ses deux dauphines : Lara Buyse, 16 ans, de Belvaux et Aline Lanotte, 23 ans, de Chiny.

"J’ai déjà participé au concours en 2017", rappelle la jeune Bastognarde. "A l’époque, j’avais été élue première dauphine. L’idée m’est venue de tenter une deuxième fois ma chance avec l’objectif de participer à la finale de Miss Belgique. Trois ans plus tard, j’étais plus sûre de moi et plus à l’aise."

Après des études de coiffure à Marche-en-Famenne, la jeune femme projette de se spécialiser dans ce domaine. "Je vais suivre une formation consacrée à la santé des cheveux. Certains produits les abîment. Lorsque je serai spécialisée, je pourrai davantage prendre soin de la chevelure de mes clients."

Gül apprécie particulièrement le fitness, les sorties entre amis et les voyages. Elle retourne régulièrement dans sa famille à Ankara où elle compte de nombreux amis.