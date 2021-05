Animateur culturel à Houffalize, Stéphane Deprée propose régulièrement des activités artistiques aux élèves des écoles houffaloises. Le dernier projet en date ? Une fresque sur le thème des passeurs de lumière à réaliser dans le préau de la cour de récréation de l’école communale Les Lys. Un projet qui a mobilisé les 54 élèves de l’école primaire.

"La réalisation de cette fresque mobilise les énergies des enfants depuis la fin du mois d’avril", souligne le directeur, Stéphane Lambert. "Les préparatifs se sont déroulés, en plusieurs étapes, en classe. Ensuite, les élèves ont habillé les murs avec des formes géométriques, des visages, des noms et les couleurs qu’ils ont choisies."

Stéphane Deprée précise que les techniques du graffiti et du pochoir ont été été retenues. " Ces élèves se sont lancés dans un projet lumineux et merveilleux. Ils ont décoré le préau avec des couleurs joyeuses, des formes et des visages dessinés selon la technique de Banksy : le pochoir. Cette fresque, à l’abri des intempéries, s’inscrira dans la durée."

En classe, les élèves de 5e et 6e années ont désigné ensemble 22 personnalités qui, selon leurs critères d’enfants, ont marqué positivement l’histoire de l’humanité. De retour à la maison, ils en ont aussi parlé avec leurs parents.

"Il s’agit de personnes qui éclairent le monde, par leur découverte, leur créativité, leur don, leur savoir, leur humanité, leur ouverture ou encore leur invention", poursuit l’animateur culturel. "Des personnalités qui rendent le monde meilleur et contribuent à le rendre plus positif. C’est en quelque sorte un message d’espoir dans un contexte sanitaire difficile pour chacun d'entre nous."

Sur les 22 personnalités choisies, sept sont des femmes. Ainsi, à côté des frères Lumière, d’Aristote, d’Einstein, d’Isaac Newton, du Père Damien ou encore de Nelson Mandela, on trouve Mère Teresa, Marie Curie, Simone Seguin, résistante française, la suffragette anglaise Emmeline Pankhurst, Rosa Parks, Malala et Kamala Harris.

