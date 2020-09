L’édition 2020 du Festival de la marionnette est maintenue à Houffalize. Elle se déroulera du 11 au 13 septembre avec, à l’affiche, 17 spectacles différents, soit au total 56 représentations réparties dans quatre salles, deux chapiteaux et plusieurs espaces publics. Vendredi après-midi, un spectacle sera proposé, en scolaire, à 120 élèves de 1ère, 2ème et 3ème primaire.

Cette 9ème édition, en mode Covid, réserve bien des surprises. Le festival se réappropriera les rues où des expos, parade festive, déambulations, concerts, spectacles, manège seront proposés. La marionnette sera présente dans toute la ville et sous toutes ses formes : à mains, à fils, en ombres (…). Au travers de plus d’une quinzaine de créations professionnelles belges et étrangères, les enfants comme les adultes pourront à nouveau s’émerveiller.

Les organisateurs ont pris des mesures pour assurer la sécurité des spectateurs dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19. "Les jauges de chaque spectacle sont différentes", explique Stéphane Deprée, animateur culturel à Houffalize. "Elles ont été fixées pour respecter la distanciation physique. Certaines représentations pourront accueillir plus de 100 spectateurs, d’autres ne pourront en accueillir que 60, 30, 20 ou 10 à la fois."

Les consignes données aux spectateurs ? " En arrivant, ils se présentent à l’accueil, place de l’église, et remplissent un formulaire avec leurs coordonnées et la liste des spectacles auxquels ils souhaitent assister, seul, en famille ou avec leur bulle sociale. Ils reçoivent ensuite les billets en échange de ce formulaire en fonction des places disponibles."

Tous les spectacles sont gratuits. Plusieurs urnes seront déposées sur le site afin de soutenir financièrement le Festival et les artistes. Les billets du samedi sont distribués le samedi. Les billets du dimanche sont distribués le dimanche. Ce système permettra au plus grand nombre de venir voir plusieurs spectacles. Il n'est pas interdit de remplir plus tard un deuxième formulaire pour voir d'autres spectacles au cours de la même journée.

En ce qui concerne le spectacle "Baby MacBeth", dédié aux bébés de 1 à 3 ans avec leurs parents, il faut réserver par téléphone au 084/31 19 46. Ce spectacle sera présenté à Vayamundo, rue Ol Fosse d’Outh. Le port du masque est obligatoire pour tous les spectacles, à partir de 12 ans. Ouverture de la billetterie samedi et dimanche à 12 h.