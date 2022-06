Après deux ans d’absence, l’événement "Achouffe, village des artistes", organisé par le service culturel de Houffalize en partenariat avec "Alta falesia" et le secteur Horeca sera de retour à Achouffe, ce dimanche 5 juin.

Un retour attendu avec impatience par les artistes et artisans d’art. Ils ont été nombreux à répondre à l’appel des organisateurs et devraient être rejoints par d’autres ce dimanche. Il est, en effet, possible de s’inscrire le jour-même, à partir de 9 h.

" Nous avons reçu plus de 80 inscriptions mais ils seront, sans doute, une centaine, souligne Jean-Charles Windels, coordinateur culturel à Houffalize. Deux tiers des inscrits sont des artistes peintres spécialisés dans différentes techniques de l’acrylique à l’huile en passant par l’aquarelle. Des sculpteurs, tourneurs sur bois, créateurs de bijoux ont également annoncé leur participation."

Le concept n’a pas été modifié, comme l’explique le bourgmestre de Houffalize Marc Caprasse. " Les artistes et artisans s’installent dans le village et montrent leur savoir-faire. Un échange est prévu avec le public. Ils présentent leur travail et répondent aux questions des visiteurs. La rencontre est ponctuée par un vote et une remise de prix. Cette fête des artistes se déroule dans une ambiance conviviale avec un programme d’animations musicales."

Un dimanche convivial à partager en famille de 11 h à 16 h 30. L’accès est gratuit.