Jeudi soir, au conseil communal de Houffalize, le bourgmestre Marc Caprasse a annoncé qu’il avait décidé de prendre un arrêté pour limiter la propagation du coronavirus compte tenu de la détérioration de la situation épidémiologique en province de Luxembourg. Une province placée en niveau d’alerte 5 sur une échelle de 5.

A partir de ce vendredi 26 novembre à midi, et jusqu’au 19 décembre à minuit, tous les rassemblements, activités et événements relevant du secteur associatif, de toute nature et quel que soit le nombre de participants, sont interdits à l’intérieur à l’exception des activités sportives.

Les infractions à cet arrêté seront punies d’amendes, voire de peines d’emprisonnement.