Les projets de parcs éoliens se multiplient dans la commune de Houffalize. Le consortium Bee Saméole vient d’introduire une demande de permis unique pour construire et exploiter trois éoliennes à proximité de l’aire autoroutière des Nutons. L’enquête publique se clôture le 15 septembre

L’échevin de l’Énergie, Philippe Cara, relève que c’est la première fois qu’une enquête publique est ouverte pour construire un parc éolien dans la commune. Le collège, appelé à remettre un avis, devrait formuler des observations, voire des objections.

"Notre politique, en la matière, diverge du cadre de la Région wallonne, trop permissif", souligne-t-il. "Nous prévoyons, en effet, une distance plus importante par rapport aux habitations. En réaction à ce cadre de référence, nous avons établi un cahier des charges. Une série de critères ont été fixés pour canaliser les projets et limiter leur impact."

Dans ce contexte, un appel a été lancé aux promoteurs. "Notre démarche est une première en Wallonie. Elle vise non seulement à limiter l’impact mais aussi à obtenir un return pour la population. Deux zones ont été délimitées, au nord, les Tailles-Bois de Cedrogne, au sud, Mabompré. Une coopérative citoyenne sera créée et la commune participera à hauteur de 30 % dans le capital du projet."

Onze promoteurs ont formulé une proposition sur base du cahier des charges. Le consortium Eneco Wind Belgium et Engie Electrabel a été retenu avec comme limite à ne pas dépasser, dix mâts à Les Tailles et sept à Mabompré.

Des mâts à implanter sur des terrains appartenant à la commune de Houffalize et, pour le reste, à la commune de Gouvy et au CPAS de Bruges. "Actuellement, sept projets ont déjà été présentés par des opérateurs pour un total de 39 éoliennes. Le collège informera la population les 6 et 7 septembre à Bonnerue et Les Tailles", conclut l’échevin.

Nadia Lallemant