Le marché de Noël, prévu initialement à Houffalize les 11, 12 et 13 décembre, ne s’est pas déroulé, comme à l’accoutumée, en raison de la crise sanitaire. Les Amis du Père Noël, organisateurs, ont trouvé des alternatives pour faire vivre la magie de Noël aux Houffalois en proposant notamment un repas à emporter.

" Habituellement, le repas est servi sous un chapiteau chauffé et attire entre 250 et 300 personnes", rappelle Catherine Philippe, trésorière. "En décembre , nous avons proposé un menu trois services à emporter. Préparé par Gilles Poncin, il était livré dans la commune de Houffalize. Des habitants de Bastogne et Gouvy l’ont aussi commandé."

L’équipe se réjouit du succès de cette initiative. Pas moins de 450 repas ont été commandés. Les bénéfices ont été versés au Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne. Un chèque de 2 738 euros vient d’être remis à l’équipe du CMH.