Les circonstances dans lesquelles elle a été exclue de C + entraînent deux démissions

Mardi soir, au conseil communal de Bastogne, la libérale Jessica Mayon a pris les devants. Elle s’est exprimée avant l’examen du dossier relatif à l’exclusion d’un conseiller communal de son groupe politique. Une exclusion décidée, pour rappel, en février, par Citoyens Positifs alors que tous les membres du groupe n’étaient pas présents.

"Je suis heureuse de me déconfiner politiquement", a expliqué la mandataire. "J’ai été trop longtemps enfermée politiquement dans ce groupe. Je souhaite maintenant retrouver ma liberté. Voilà pourquoi, je souhaite entériner la fin de mon appartenance à cette minorité dès le début de ce conseil."

" On m’a obligée à jouer dans un mauvais vaudeville, mais tout le monde n’a pas la capacité d’être un bon metteur en scène ", a-t-elle poursuivi. "Ce soir, les trois coups retentissent et le rideau s’ouvre sur un nouvel acte de mon engagement au service des citoyens. Je voudrais rassurer la population : je continuerai à exercer mon mandat de manière sérieuse, consciencieuse et constructive, et ce, dans l’intérêt de tous."

En qualité d’élue MR, la mandataire continuera à, a-t-elle dit, à porter les valeurs de son mouvement, à savoir liberté, respect et tolérance. "Je serai toujours présente sur le terrain, à l’écoute de la population. Je resterai Jessica Mayon : intègre, je soutiendrai les projets d’intérêt et combattrai les projets qui, à mes yeux, ne rencontrent pas l’intérêt de la population."

Dans la foulée, le conseil communal a pris acte de la démission de deux écologistes C +, de leurs fonctions respectives. Sébastien Martini renonce à son mandat de conseiller du centre public d’action sociale. Esteve Weber quitte le centre culturel. Des démissions dans la logique des choses. En effet, à la suite de l’exclusion de Jessica Mayon, Ecolo avait décidé de redevenir une entité indépendante de Citoyens Positifs

"Le groupe a décidé d’exclure Jessica Mayon après que la décision eut été prise dans la plus totale opacité", relevaient les écologistes à l’époque. "Cette manière de procéder ne correspond pas à notre vision d’une collaboration efficace entre partenaires, d’autant plus qu’Ecolo place la bonne gouvernance au centre de ses priorités."