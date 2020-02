Le décès inopiné de l’abbé Jean-François Thiébaut, à l’âge de 53 ans, a suscité une vive émotion à Houffalize, où il fut prêtre, puis doyen, pendant près de vingt ans, et à Libin, sa nouvelle paroisse.

Les personnes qui l’ont bien connu se souviennent d’un homme profondément humain, au service des autres, en particulier des plus démunis. "Le Secteur arc-en-ciel a été créé sous son impulsion dans l’esprit d’une plus grande unité au niveau des paroisses" , se rappelle Georges Nizet, président du Secteur. " Un bulletin paroissial unique a notamment été créé."

En 2015, lors de l’arrivée des premiers réfugiés à Houffalize, l’abbé Thiébaut a fondé l’Action arc-en-ciel pour leur venir en aide. "Un compte en banque a été ouvert afin de récolter des fonds pour payer le premier loyer des personnes étrangères régularisées. Une vingtaine de familles ont déjà été aidées de cette manière. Ce soutien est toujours proposé actuellement, en collaboration avec le CPAS. Le compte en banque continue à être alimenté."

Jean Lambin, président de la fabrique d’église de Houffalize, garde un excellent souvenir de l’abbé, qu’il a côtoyé pendant de nombreuses années. "Jean-François était un ami. Il se souciait du bien-être des autres et n’hésitait pas à héberger au presbytère des personnes dans le besoin. Il a lancé le Secteur arc-en-ciel mais aussi l’association Saint-Vincent-de-Paul afin d’apporter un soutien aux plus démunis."

Marc Caprasse, bourgmestre de Houffalize, a, lui aussi, appris avec tristesse le décès de l’abbé Jean-François Thiébaut. " Je me souviens de quelqu’un de profondément humain qui attachait plus d’importance à l’aspect hu main qu’aux règles en vigueur. Que l’on soit catholique ou pas, il était toujours possible de parler avec lui. Il était ouvert aux autres. Il allait de manière discrète dans les familles dans le besoin, pour tenter de leur venir en aide ", conclut-il.

Nadia Lallemant