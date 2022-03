Le convoi humanitaire, emmené par le bourgmestre de Bastogne, Benoît Lutgen, est bien arrivé en Ukraine dans la nuit de lundi à mardi. Le passage de la frontière s’est déroulé dans de bonnes conditions et la première livraison de matériel de protection, tel que gilets pare-balles et casques, a pu avoir lieu pendant la nuit.

© D.R.

Cette mission, à la fois humanitaire et politique, à laquelle participent Georges Dallemagne, député fédéral et président du groupe d’amitié Belgique-Ukraine, et Marta Barandyi, fondatrice de l’association Promote Ukraine a, pour rappel, été organisée en concertation avec les autorités militaires et politiques ukrainiennes.

"Mardi matin, j’ai participé à un hommage et à des funérailles de soldats à Lviv, a confié le bourgmestre et député européen. Ensuite, j’ai rencontré le maire de Lviv. Je me suis entretenu avec lui avant de visiter un centre de réfugiés."

Le convoi humanitaire a acheminé sur place une dizaine de caisses de vêtements chauds, offerts par la Croix-Rouge, du matériel médical (perfusions, pilules d’iode, pansements, anesthésiques, analgésiques, matériel de première urgence...) et des vivres non périssables fournis par l’ASBL Saint-Vincent de Paul.

© D.R.

"Le matériel médical, les vêtements et les denrées alimentaires ont été remis entre de bonnes mains, a précisé Benoît Lutgen. Ce mercredi, nous visiterons un hôpital et une base militaire puis nous rentrerons en Belgique."

À Bastogne, la solidarité s’organise pour accueillir des réfugiés ukrainiens.

"L’appel lancé a été entendu, a souligné Jean-Michel Gaspard, président du CPAS. Une quarantaine de familles se sont portées volontaires pour héberger des réfugiés. L’équipe du CPAS est prête à les accueillir."

Il ajoute que les associations, comme Saint-Vincent de Paul, poursuivent la récolte de vivres non périssables.

La commune et le CPAS ont ouvert un compte "Bastogne solidaire" - BE11 0910 2250 5948 - pour les dons.

N.L.