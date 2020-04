La 41e édition a été reportée aux 6,7 et 8 août 2021. Les mêmes groupes seront reprogrammés

L’équipe du Gouvy Jazz Blues Festival vient de l’annoncer : la 41e édition ne pourra avoir lieu en août prochain.

"Depuis quelques semaines, nous avions déjà envisagé de l’annuler pour diverses raisons", explique-t-elle. " La mortalité qui touche la population est énorme, ce qui prouve la dangerosité du virus et la difficulté à le combattre. Il faudra une très longue période. Qui plus est, nous n’aurions pas voulu mettre en danger les amateurs de jazz et de blues et nos bénévoles vu le confinement, même si c’est un petit festival."

L’équipe ajoute que, comme les musiciens viennent de très loin, il n’était pas dit à l’avance que les frontières de tous les pays seraient ouvertes. Pour inviter la plupart des groupes, il faut acheter les billets d’avion, de train à l’avance. Que faire ensuite si l’interdiction arrivait ?



Dans ce contexte, la 41ème édition est reportée aux 6,7 et 8 août 2021. Sauf défection, les mêmes groupes seront reprogrammés.