Grégory Decerf, maître de chapelle, espère atteindre la barre des 1000 abonnés

En cette période de confinement, pendant laquelle les offices religieux ne sont plus célébrés dans les églises, les paroisses doivent se montrer créatives pour permettre aux fidèles de suivre la messe par écran interposé. Un projet de retransmission de la liturgie du dimanche, depuis la cathédrale de Namur, a été lancé par Grégory Decerf, le maître de chapelle, originaire de Bastogne.

"Je viens de créer une chaîne Youtube au nom de la Cathédrale de Namur", précise-t-il. "Elle s’appelle la chaîne de la paroisse Saint-Jean l’Evangéliste. L’équipe de la cathédrale souhaiterait à l'avenir pouvoir promouvoir les offices et les diverses activités liturgiques et culturelles qui s'y déroulent."



Afin de faciliter la mise en route de la chaîne, l’équipe s’est fixé comme objectif d’atteindre la barre des 1000 abonnés. Mercredi en fin de journée, elle en comptait 861. "Cet abonnement est tout à fait gratuit et ne demande pas d'inscription ou d’ autre démarche sinon celle de simplement cliquer sur "s'abonner " et de regarder quand même l'une ou l'autre vidéo", poursuit Grégory Decerf.

Le maître de chapelle souligne, par ailleurs, qu’il n’a encore reçu aucune indication précise sur les mesures prises, dans le cadre du déconfinement progressif, pour permettre de rouvrir les édifices religieux et de célébrer à nouveau les offices comme avant. En attendant, il souhaite que certains offices, célébrés en petit comité et en respectant la distanciation sociale, puissent être retransmis via la nouvelle chaîne prochainement.

"Nous espérons retransmettre, dans un premier temps, sur Youtube, la messe du dimanche en cercle restreint, à savoir en présence du célébrant, de l’organiste, du chantre et d’un caméraman. Le curé archiprêtre, le chanoine Jean-Marie Huet, doit encore marquer son accord", conclut-il.

Voici le lien vers le site où vous pouvez vous abonner gratuitement : https://www.youtube.com/channel/UCOzhwdCpu2ysFLLxzJjvLEA/