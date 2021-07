La N 68 reliant Vielsalm et Grand-Halleux, fermée depuis le vendredi 23 juillet, a été rouverte à la circulation jeudi, excepté pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes. Cette restriction ne concerne toutefois pas les bus du Tec, les services de collecte des déchets et d’urgence.

Des déviations seront mises en place par le Service public de Wallonie (SPW) au départ de Trois-Ponts et de Joubiéval, via Lierneux, pour éviter au maximum le trafic via Mont-le-Soie et le village de Petit-Thier.

La commune de Vielsalm précise qu’aux deux endroits concernés par l’affaissement de la route, des zones 30 seront mises en place. Un feu de signalisation est installé sur le 1er tronçon, tandis que des casse-vitesses ralentiront le trafic sur le 2ème. Selon le SPW, la reconstruction de la route ne débutera pas avant le printemps 2022.