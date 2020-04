Depuis le 18 mars, date de l’entrée en vigueur des mesures de confinement, dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, c’est la galère pour les habitants des zones blanches. C’est notamment le cas à Tailles, un petit village de la commune de Houffalize.

"Je ne dispose pas d’un accès à l’Internet à haut débit", déplore Marc. " Le télétravail est, dès lors, exclu. Le village devrait être relié à la fibre optique mais aucun investissement n’a encore été réalisé, sans doute parce que les habitants ne sont pas assez nombreux. La pétition lancée l’an dernier n’a eu aucun effet. Les opérateurs ne prennent même pas la peine de nous répondre."

Les étudiants rament eux aussi. Ils ne sont pas sur un pied d’égalité par rapport à ceux qui vivent en ville ou dans des localités desservies par la fibre optique.

"Je ne sais pas télécharger mes cours car il y a trop de monde sur la ligne. C’est vraiment pénible de travailler à la maison", déplore Jeanne, future assistante sociale.

Côté téléphonie mobile, ce n’est pas mieux. Certains ont d’ores et déjà largement dépassé leur forfait habituel et craignent une facture pour le moins salée à la fin du mois. Maintenir un lien avec ses proches tient de la haute voltige.

"On doit quitter la maison pour pouvoir utiliser son téléphone portable car à l’intérieur on n’a pas de réseau : c’est un comble en période de confinement" , souligne un habitant. "Cette inégalité génère des frustrations énormes. Gérer la crise en faisant tout reposer sur l’Internet et le GSM, c’est un vrai scandale pour ceux qui en sont privés."

Jan Meganck, initiateur de la pétition, souligne qu’il est grand temps de s’occuper des zones blanches et de résoudre ce problème une bonne fois pour toutes.

Le Houffalois espère qu’après la crise du coronavirus, les plaignants seront entendus par les opérateurs et obtiendront enfin gain de cause.

"Nous ne sommes pas des habitants de seconde zone. Nous avons droit, comme tout le monde, à l’Internet à haut débit et à une téléphonie mobile digne de ce nom", conclut-il.

Nadia Lallemant