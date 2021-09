Les bénévoles sont trop peu nombreux notamment au restaurant social et au Petit Café

Les années 2020 et 2021 auront marqué l’économie et la vie sociale. Même si elles ont vu naître des solidarités nouvelles, elles ont éclairci les rangs de pas mal d'entreprises, d'administrations et d'associations.

La Maison Croix-Rouge du Pays de Bastogne aussi a pu en faire le constat parmi ses volontaires. C’est pourquoi elle est amenée à rechercher du renfort pour ses équipes au service de la population de Bastogne, Bertogne, Sainte-Ode et Vaux-sur-Sûre et particulièrement pour quatre activités : le véhicule sanitaire léger, le service de location de matériel paramédical, le restaurant social et le Petit Café « Côté Jardins »

Si avez envie de vous engager concrètement pour améliorer les conditions de vie des personnes vulnérables et vivre une expérience humaine enrichissante, n’hésitez plus : rejoignez les volontaires de la Croix-Rouge ! Contact : 0478 74 49 09 ou maisoncroixrougebastogne@outlook.com