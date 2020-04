Plusieurs thèmes du parcours découverte, comme le coticule et la géologie, y sont abordés

L’Archéoscope du Pays de Salm, inauguré en 1997, est devenu, dix ans plus tard, le parcours découverte de la Maison du Pays de Salm. Cette année, la Maison du Pays de Salm se dote de son propre site internet.

" En ces temps de confinement, le secteur du tourisme est touché de plein fouet", souligne Justine Piron, chargée de communication au syndicat d’initiative de Vielsalm. "Nous continuons tant bien que mal à préparer la haute saison qui s’annonce différente."

C’est dans ces conditions particulières qu’un site web flambant neuf a été mis en ligne. Outre les incontournables infos pratiques qu’un tel site se doit de préciser, il révèle également de nombreux détails sur les thèmes qu’aborde le parcours découverte : l’histoire, la géologie, le coticule, le folklore, les Macralles, les légendes locales.

La Maison du Pays de Salm est actuellement fermée. Habituellement, elle est ouverte tous les jours (sauf les 1er janvier et 25 décembre), de 10h à 16h, et se situe à deux pas de la gare de Vielsalm. L’entrée est de 6 euros par adulte et de 4 euros par enfant de plus de 6 ans. Le tarif spécial famille (2 adultes, 2 enfants) est fixé à 19 euros.

L’adresse du nouveau site : www.maisondupaysdesalm.be