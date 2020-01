En novembre dernier, l’ASBL Maison Source, implantée à Barvaux-sur-Ourthe (Durbuy), remportait le Prix belge des droits de l’enfant pour son projet d’accompagnement de jeunes parents issus de milieux défavorisés dans les gestes du quotidien. Un prix décerné par un jury composé de 20 enfants, dix francophones et dix néerlandophones, âgés de 12 à 18 ans.

Ce projet innovant, qui soutient déjà une quarantaine de familles annuellement dans la région de Durbuy, touchera désormais un plus grand nombre de parents grâce à l’ouverture d’une deuxième implantation à Bastogne. L’inauguration de l’appartement, loué à l’ASBL Quartier de vie, au numéro 72 de la route de Marche, s’est déroulée vendredi. Il jouxte la maison des associations et du volontariat.

"Nous travaillons en partenariat avec les services de l’ONE, le CPAS et les maisons médicales", explique Marie Spoden, coordinatrice. "L’équipe accueille des familles très isolées, voire précarisées ou immigrées qui ne bénéficient pas d’un réseau social leur permettant de faire face aux difficultés qui peuvent survenir avec un enfant en bas âge. Depuis peu, nos activités ont été étendues aux enfants placés."

À la Maison Source, les compétences parentales sont renforcées via la participation à des ateliers organisés dans le salon, la cuisine et la salle de bains, où les gestes du quotidien sont posés. Dans le cadre de l’atelier de psychomotricité, des séances de jeux rapprochent parents et enfants et proposent de nouvelles manières d’agir pour aider le petit à bien grandir. Les ateliers culinaires offrent l’occasion de rappeler l’importance d’une alimentation équilibrée.

"L’équipe pluridisciplinaire se compose d’éducatrices, de puéricultrices et de psychomotriciennes", poursuit Marie Spoden. "D’autres professionnels, comme des professeurs de sport, pharmaciens, logopèdes ou encore couturières, vienne nt bénévolement partager leur savoir-faire. L’ouverture d’une deuxième Maison Source a permis de créer deux emplois à temps partiel. Quatre personnes sont employées à Bastogne, où l’ouverture est prévue deux fois par semaine, le lundi et le vendredi."

Soutenue par différents partenaires, comme Viva for Life, l’ASBL Maison Source a mis en place un atelier de seconde main afin d’autofinancer une partie de ses besoins financiers. Grâce à une équipe de bénévoles, du matériel de première nécessité et des vêtements sont triés et stockés pour être revendus à bas prix. Les personnes libres en semaine pour réaliser des tris de vêtements peuvent se manifester.

Les dons en argent ou en nature -denrées alimentaires pour confectionner les repas, matériel de puériculture, vaisselle, électroménager, jeux etc. - sont les bienvenus. Pour soutenir la Maison Source de Bastogne, vous pouvez faire un don sur le compte BE47 0688 9676 0680.

Plus d’infos : 0493/65 41 32

Nadia Lallemant