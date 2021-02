Ce mardi 16 février, Ludivine Dedonder, ministre de la Défense, visitera Bastogne Barracks. Elle y découvrira les ateliers de restauration ainsi que le hall d’exposition, et assistera à une démonstration dynamique, en présence notamment de Michel Jaupart, directeur général du WHI et du bourgmestre Benoît Lutgen.

Bastogne Barracks, l'un des sites du War Heritage Institute, propose au sein de son vaste hall d’exposition de 2350m², ainsi qu’à l’extérieur de celui-ci, une large panoplie de véhicules chenillés et à roues, des pièces d’artillerie, et du matériel divers relatifs à la Seconde Guerre mondiale, dans un circuit sécurisé.

Depuis sa création en 2017, le War Heritage Institute est un acteur incontournable en matière de patrimoine militaire et de mémoire au niveau belge et européen. Sa mission ? Faire connaître auprès du public, et particulièrement des jeunes, l’histoire militaire belge, le patrimoine militaire et la mémoire des conflits armés sur le sol belge ou impliquant des Belges à l’étranger. Elle implique également la gestion d’un réseau de musées et de sites militaires.