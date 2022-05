Le 20e anniversaire de l’ESN vient d’être fêté à la piscine communale de Vielsalm en présence des autorités communales salmiennes. D’une petite école de natation, elle a, au fil du temps, diversifié ses activités.

Le 15 août 2002, à l’initiative de Léon Wansart, Marc Jeusette, Bernard Lebrun et Robert Massillon ont créé l’ESN, Ecole Salmienne de Natation, puis l’ l’ASBL, devenue " Eveil, Sport et Natation" , avec l’objectif de proposer un accès au sport aux Salmiens mais aussi aux habitants des communes voisines.

" Dès le début, l’ESN a réussi à procurer à tous ses membres, qu’ils soient enfants, adolescents ou adultes, un encadrement sportif sérieux et professionnel, et ce dans une ambiance chaleureuse et conviviale, a souligné le bourgmestre Elie Deblire. Elle accueille tout le monde, du plus petit au plus grand, et de manière personnalisée. Elle se met en quatre pour combler les souhaits de chacun et s’adapter aux desiderata et aux contraintes d’horaire des familles. Bref l’ESN, c’est presque, si je puis dire, du sport à la carte."

Eveil, Sport et Natation, ce sont bien sûr des cours de natation, d’aquagym et d’aquabike, mais aussi de danse, de hip-hop, de zumba, de fitness, de yoga, de psychomotricité pour les petits, de HIIT, de tai chi , de cross-fit, de gym, de step, de stretching, de cardio etc.

A côté de tous ces cours, l'association propose également des stages de vacances très variés. Ils ont été conçus pour permettre aux enfants et aux jeunes de se défouler et d'apprendre en s'amusant pendant les vacances.

Parallèlement à l’évolution de son offre, l’ASBL s’est également étendue géographiquement, proposant maintenant ses cours également à Bastogne, Gouvy, Houffalize, Lierneux, Malmedy, Manhay, et même Trois-Vierges.