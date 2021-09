Le vendredi 10 septembre, le Construbus de la Confédération Construction de la Province de Luxembourg s’arrêtera sur le parvis de l’Église Saint-Gobert d’Hargimont entre 10 h et 16 h. Des entrepreneurs, avocats, architectes et membres de la Confédération Construction seront présents pour répondre aux questions des sinistrés, un véritable accompagnement au cas par cas entièrement gratuit!

Notre province n’a malheureusement pas été épargnée par les inondations de juillet. Les communes du nord ont particulièrement été impactées et notamment dans la commune de Marche-en-Famenne. Dans ces communes fortement impactées, il est désormais question de réparer les nombreux dégâts laissés derrière ces inondations. Les personnes sinistrées sont confrontées à d’innombrables formalités et questions face auxquelles elles se sentent démunies. Devant ce constat et depuis plusieurs semaines, les professionnels de la construction ont allié leurs forces et se rendent dans les zones les plus durement touchées pour rencontrer les sinistrés, les accompagner et les orienter.

Dans ce but, le Fonds social paritaire de la construction – intitulé Constructiv – a mis à disposition le «Construbus», un bus équipé de bureaux se déplaçant les communes sinistrées. À son bord, les particuliers pourront y retrouver une équipe multidisciplinaire composée d’architectes, de représentants de la Confédération de la Construction de Libramont, d’avocats et d’entrepreneurs en construction de la province.