Le 27 juin 1982, le musée du coticule était inauguré dans un ancien atelier de fabrication de pierres à rasoir à Salmchâteau. Ce bâtiment, construit en 1922, inoccupé depuis 1954, tombait en ruine quand la commune de Vielsalm en devient propriétaire et confie la restauration à l’ASBL Val du Glain, Terre de Salm. Une restauration qui durera plus de deux ans.

Quarante ans plus tard, l'extérieur du bâtiment a peu changé. A l'intérieur, des zones d’exposition ont été aménagées en touchant le moins possible à l’atelier dont les principales machines fonctionnent toujours. Une annexe a été construite pour la chaufferie et le matériel d’entretien.

A l’étage, un bureau pour le personnel a été aménagé de même qu’une petite salle de travail dont les murs sont couverts par des rayonnages. Cette bibliothèque comprend environ 1 200 livres et brochures auxquels il faut ajouter des collections de nombreuses revues.

En mai dernier, dans la perspective du 40e anniversaire, la salle de géologie et la vitrine sur l'or dans la région ont été restaurées. "Le Salmien Alain Bouvy, électricien retraité, élève libre en géologie à l’Université de Liège est entré en contact avec le service du professeur Fréderic Hatert, explique Charles Legros, secrétaire de l’ASBL Val du Glain, Terre de Salm. Le département de géologie et le laboratoire de minéralogie ont proposé leur aide. L’enseignant est venu au musée avec quelques étudiants. Les pierres ont été nettoyées, les cartes et les textes actualisés. Le Salmien, passionné de géologie, a repeint la salle et réinstallé un éclairage durable."

Ce jeudi, dès 16 h, le musée ouvre ses portes. L’occasion de visiter la salle de géologie restaurée et de suivre l’exposé du professeur Frédéric Hatert sur la géologie et la minéralogie de la région de Vielsalm. En continu, projection de films sur le travail du coticule et sur l’ouverture du musée en 1982.