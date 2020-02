La compagnie des notaires de la province de Luxembourg, représentée par Georges Lochet, Aurore Fourniret et François Dogné, vient de présenter, à Bastogne, l’analyse du marché immobilier pour l’année 2019.

Le prix médian d’une maison s’élève à 180.000 euros, un seuil jamais atteint dans la province. Une augmentation de 2,9 %, par rapport à 2018, et de 9,1 % en cinq ans. Rappelons que la médiane permet de partager une série de ventes en deux parts égales : 50 % des opérations étaient en dessous de ce prix, l’autre moitié, au-dessus. Au niveau national, le prix médian est de 240.000 euros.

Dans l’arrondissement d’Arlon, la progression en un an est spectaculaire. On constate, en effet, une hausse de 15, 7 % et un prix médian de 240.000 euros. Le marché resté boosté par la proximité du Grand-Duché de Luxembourg et de l’autoroute E 411. La disparité entre les communes subsiste : 325.000 (+ 38 %) à Attert, 278.000 (+10 %) à Arlon, 265.000 (+5 %) à Messancy, 187.500 (+4,2 %) à Aubange et 184.500 à Martelange (+13,2 %).

Dans l’arrondissement de Bastogne, le prix médian, en hausse de 2,1 % en un an, s’élève à 183.750 euros. Là aussi de grandes disparités sont constatées : on passe de 230.000 (+ 9 %) à Bastogne contre 169.000 (-0,6 %) à Houffalize et 170.000 (-8,1 %) à Gouvy. Vielsalm rattrape la dernière citée avec un montant identique et une hausse de 3 %.

Dans l’arrondissement de Marche-en-Famenne, alors que le prix médian est de 170.000 euros (+6,3 %), les montants s’envolent à Marche (215.000, en hausse de 19,4 %) et chutent à Hotton (150.000, en baisse de 7,7 %). À Rendeux, le prix, fixé à 125.000, est stable. Cette dernière n’est pas la commune luxembourgeoise où les maisons sont les moins chères.

En effet, dans l’arrondissement de Neufchâteau, Bouillon fait mieux avec un prix médian de 117.500 euros (-16,1 %). Un montant tout en contraste avec Libramont-Chevigny (210.000, en hausse de 21,7 %), Léglise (200.000), Libin (190.000), Bertrix (171.250) et Wellin (196.000). Enfin, dans l’arrondissement de Virton, on retiendra les prix à la hausse à Etalle (269.000, +7,6 %), à Habay (235.000, + 17,5 %) et à Tintigny (195.000, +11, 4 %).

L’année 2019 se caractérise donc par une augmentation généralisée des prix et de l’activité immobilière. La province est dans le haut du panier au niveau wallon.