Dans le cadre d’une action syndicale, les façades de deux entreprises de titres-services, implantées à Bastogne, ont été " nettoyées" à grand renfort de jets de mousse, ce jeudi matin.

"Notre centrale générale FGTB Namur-Luxembourg a mené une action syndicale avec l’objectif de sensibiliser aux conditions de travail des travailleurs en titres-services , explique la FGTB Luxembourg. " Ils réclament depuis des mois de meilleurs salaires et indemnités de déplacement vu le coût exorbitant des carburants. Des revendications légitimes dans un tel contexte, malgré le silence des employeurs qui ne veulent rien entendre."

Selon la FGTB, la combinaison de bas salaires, de frais de déplacement élevés et de conditions de travail compliquées fait du métier de ces travailleurs, en grande majorité des femmes, l’un des plus précaires.

" Dans le système des titres-services, les travailleurs paient eux-mêmes la plupart de leurs tickets de transport et de stationnement , poursuit le syndicat. Or, l’indemnité de 0,13 cents/km qu’ils reçoivent ne couvre pas ces coûts. A la fin de l’année dernière, c’est 10% de leur salaire qui est passé en frais de déplacement pour aller travailler. Avec la hausse des prix du carburant, ce montant est malheureusement encore plus élevé aujourd’hui : c’est près de 200 euros ! "