À la Station, à 652 mètres d’altitude, sur les hauteurs de la commune de Vielsalm, plusieurs écoles ont maintenu leur réservation malgré l’absence de neige.

Le responsable de l’ASBL Piste de ski de La Baraque de Fraiture, Arnaud Dubois, a adapté le programme en remplaçant ski de fond et ski alpin par de la randonnée, de la marche nordique ou de la course d’orientation.

"Nous mettons en location, sur réservation, des VTT et des vélos électriques pour les visiteurs du site", précise le directeur de la Station. "La cafétéria, gérée par l’épouse de Michel Detaille n’est pas ouverte tous les jours actuellement. Elle n’est accessible que lorsqu’un événement sportif est organisé au centre Adeps. Une réflexion est en cours pour revoir son mode de fonctionnement."

Pour le vélo de descente, il faudra attendre le mois de mars. Depuis 2015, les pistes de ski et de luge sont ouvertes aux cyclistes. L’occasion leur est offerte d’utiliser les remontées mécaniques. Cinq circuits, soit un total de 5 km, sur le site et en forêt a été aménagé. Des buttes et des chicanes ont été placées sur la piste de ski longue de 900 mètres. Ce sport est accessible à tous à partir de 14 ans.

Quant au projet de piste de ski couverte, évoqué il y a quelques années, il n’est plus, selon Arnaud Dubois, d’actualité.

"Ce projet d’envergure devait être porté par un investisseur privé, notamment pour permettre à sa fille de s’entraîner en l’absence de neige", rappelle-t-il. "À présent, elle ne pratique plus cette discipline, et l’on n’entend plus parler de cette piste artificielle."

Les gestionnaires de la Station salmienne ont décidé de développer les activités estivales afin de combler le manque à gagner lié à l’absence de neige. Cette année, la perte se chiffre déjà à des milliers d’euros mais la saison n’est pas terminée. Plus d’infos : la Station à La Baraque de Fraiture (Vielsalm) au 080/41 88 78.

Nadia Lallemant