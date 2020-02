Dans les centres de ski, le manque à gagner se chiffre en milliers d’euros.

Les exploitants des pistes de ski n’ont pas le moral. En effet, la neige se fait attendre. Ils n’ont pas encore pu ouvrir un seul jour cette saison. Selon les prévisions météo, aucun épisode neigeux n’est annoncé dans les quinze prochains jours.

"La saison est compromise", indique Jean-François Pieltain, le président du comité de village de Senonchamps (Bastogne). "On espère évidemment tous que la neige va tomber pour les vacances de carnaval mais elle risque de ne pas tenir car les sols sont trop chauds. Quand il n’y a pas de neige, nous perdons notre plus grosse rentrée de l’année. Cela dit, je pense que tous les espoirs sont encore permis pour les années qui viennent et nous continuons à investir."

Avec le soutien de la commune de Bastogne, le comité de village a, l’an dernier, renouvelé le matériel, en particulier les chaussures. Un investissement de plusieurs milliers d’euros. Il envisage d’acheter des équipements pour les personnes à mobilité réduite et planche, par ailleurs, sur un projet de véranda pour accueillir les skieurs même lorsque la salle est occupée. Une entrée séparée permettrait, en effet, d’éviter la fermeture lorsque les conditions sont réunies pour la glisse.

À Odeigne, Francis Fagnant, gestionnaire de la piste du Béniké, déplore lui aussi l’absence d’épisode neigeux et estime la perte à environ 25.000 euros. "Ce n’est pas la première fois qu’à cette époque de l’année, les pistes de ski n’ont pas encore ouvert mais je suis pessimiste pour la suite", souligne-t-il. "Actuellement, nous fonctionnons avec nos réserves, pour payer les assurances et les différents frais. L’association pourra encore tenir deux ou trois ans sans neige, mais pas au-delà. Nous devrons peut-être un jour cesser l’activité."

Le gestionnaire du centre de ski nordique de Samrée, Francis Toussaint, fait lui aussi la grimace mais n’envisage pas de fermer la location. Il estime le manque à gagner à environ 10.000 euros." Il y a vingt ans, l’enneigement était très bon et les périodes de glisse étaient très longues chaque année. Elles se réduisent, comme peau de chagrin, sans doute à cause du réchauffement climatique. À présent, les pistes n’ouvrent presque plus et la plage de Maboge fonctionne très bien."

À La Baraque de Fraiture (Vielsalm), Arnaud Dubois, directeur de la Station, ne partage pas l’avis de ses collègues. "Il est vrai que le nombre de jours skiables a fortement diminué depuis les années 70, où l’on en comptait régulièrement une cinquantaine", rappelle-t-il. "Depuis les années 90, les épisodes neigeux sont moins longs mais il y a quand même de bonnes saisons, comme en 2017-2018 avec 34 jours d’ouverture. L’an dernier, les pistes ont été praticables 10 jours, du 28 janvier au 6 février. Nous attendons la neige avec impatience et espérons ouvrir pendant les vacances de carnaval."