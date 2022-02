Les travaux d’extension du Bastogne War Museum se poursuivent. Le bourgmestre a annoncé, ce mercredi, que, si tout se déroule comme prévu, ils seront terminés en juin, date à laquelle l’infrastructure disposera, en plus du pôle pédagogique, d’une salle de conférences, d’un centre de documentation et d’un show immersif qui prolongera la visite.

Du côté de l’ancienne caserne militaire, le projet de rénovation de la cave Mc Auliffe, au centre d’interprétation Bastogne Barracks, avance bien. Il entrera bientôt dans la phase de concrétisation. Les travaux devraient débuter prochainement. Le maître d’ouvrage ? Idelux Projets Publics et le secteur développement d’équipement touristique à Bastogne.

Le secteur recevra du Commissariat général au Tourisme un subside de 2,2 millions d’euros. Les auteurs de projets ont été désignés. Pour la partie architecture, il s’agit de l’Atelier de la Grange à Libramont. La muséographie et la scénographie ont été confiées à Tramex Company et à Christophe Gaeta. Les travaux seront réalisés par les entreprises Cobelba, Toiture et Ossature Bois China et Fabribois.

"La partie non historique de la caserne a été achetée par Idelux Développement précise Fabian Collard, directeur général d’Idelux. Le centre d’entreprise Wallonia US Gate y sera implanté. Il est également prévu de développer des logements."

En collaboration avec l’Agence wallonne à l’exportation, le centre d’entreprises, qui devrait être opérationnel en 2023, fera office de lieu de rencontres et d’échanges entre les entreprises wallonnes et américaines, en encourageant notamment celles-ci à entretenir ou à développer des liens économiques et commerciaux.

Outre sa fonction d’accueil, ce centre aura pour vocation d’accompagner des entreprises en création et en croissance. Il offrira aux entrepreneurs la possibilité de tester et de lancer de nouvelles activités, avant de s’implanter, le cas échéant, sur l’extension du parc d’activités économiques de Bastogne 1.

