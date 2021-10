Lundi soir, le conseil communal de Vielsalm a marqué son accord sur la création d’une liaison cyclable entre Vielsalm et Grand-Halleux.

" Ce projet a été étudié par le service technique communal, en collaboration avec l’asbl Chemin du Rail et l’Agence de Développement Local", a précisé le 1er échevin Thibaut Willem. " Cette liaison serait réalisée sur l’assiette de la seconde voie de chemin de fer désaffectée de la ligne SNCB 42 Liège-Gouvy."

Le montant de ce marché public de travaux, à l’ordre du jour, est estimé à 778 080, 22 euros. Une partie des coûts devrait être subsidiée par le Commissariat Général au Tourisme à hauteur de 244.375 euros et par le Service Public de Wallonie, département de la stratégie de la mobilité, à concurrence de 100 000 euros.

Les mandataires ont décidé, à l’unanimité, de passer le marché par la procédure ouverte, de solliciter une subvention pour ce marché auprès du Commissariat Général au Tourisme et du Service Public de Wallonie et d’ approuver le projet d’avis de marché et de le publier au niveau national.