Le Lions Club de Bastogne vient d’annoncer que 37 000 euros ont été récoltés grâce aux nombreuses activités organisées de juillet 2019 à août 2020.

"Le marché wallon de la bière ainsi que les 20 km de Bastogne, programmés l’an dernier, de même que la récolte de vêtements usagés et l’opération vin ont permis au Lions Club de dégager des moyens exceptionnels pour venir en aide à de nombreuses associations confrontées à des difficultés avec la crise que nous traversons tous", souligne Pierre Knoden, le nouveau président.

L’aide s’est matérialisée en soutiens financiers. Onze associations - Andage, Aude, CMAP Michamps, Ecole du Mardasson, Edelweiss, Ecole de la vie, EME, Et si la musique, Ferme du Monceau, La ruche, Unité scout Bastogne - ont reçu, chacune, un montant de 2 070 euros. Des dizaines de milliers de masques de protection ont été distribués dans les deux maisons de repos de Bastogne, à Sans-Souci et à l’âge d’or, ainsi qu’à la séniorerie de Sainte-Ode. Cap 48 et l’œuvre Emile Lays ont aussi été soutenus.

" Tous ces moyens sont issus du travail réalisé par les membres du club et le président sortant, Jean-Philippe Balon", ajoute Pierre Knoden. " L’équipe n’a eu cesse de se bouger pour apporter ce soutien, certes pas suffisant pour faire face à tous les défis de ces acteurs de terrain, mais qui a plus que réjouit chacun d’eux."

En dépit de l’annulation des festivités du 50ème anniversaire du club, des éditions 2020 du marché wallon de la bière et des 20 km de bastogne, cette même équipe emmenée par le nouveau président s’engage à mettre tout en œuvre pour que 2021 soit aussi une année où le club pourra encore aider les plus démunis.