" Le Codeco aura eu raison de notre marché de Noël, mais il est important de respecter ces décisions et de nous montrer une nouvelle fois solidaires dans cette lutte contre la pandémie", c’est ce que le bourgmestre de Vielsalm vient d’annoncer dans un communiqué.

Elie Deblire rappelle que les marchés de Noël et événements sont autorisés à l’extérieur, mais sous conditions : interdiction des chapiteaux et autres espaces couverts, 1 visiteur/4m2, circulation à sens unique avec entrées et sorties distinctes à partir de 100 visiteurs.

" Nous devrions en effet enlever le chapiteau, ce qui rendrait l’événement impossible vu la pluie annoncée. Il nous faudrait également augmenter considérablement le nombre de personnes responsables du contrôle et du respect des mesures, ce qui n’est pas non plus concevable, explique-t-il. C’est donc à regret que nous avons dû prendre la décision de fermer notre marché "Noël sur Salm" . Les conditions imposées ne nous permettent pas de le maintenir. Il sera donc ouvert ce jeudi 23 décembre pour la dernière fois."

Les dates, annoncées précédemment, à savoir du 26 au 30 décembre sont annulées.