Le samedi 18 septembre à 20 h, l'association "L'Ourthe Chantante" invite les mélomanes à son traditionnel concert d'automne en l'église Sainte-Marguerite de Nadrin. L'orgue original de cette église date de la fin du XIXème siècle et a été récupéré en Angleterre. Cet instrument est toujours mis en valeur par un organiste chevronné lors des concerts d'automne.

Pour cette édition 2021, Edward Vanmarsenille, organiste Limbourgeois, est l'invité. Lauréat des Conservatoires Royaux d'Anvers et de Liège, il s'est spécialisé dans la pratique de l'orgue, du clavecin et de l'harmonium. Compositeur, concertiste, professeur de clavecin au Conservatoire de Verviers, il est titulaire de l'orgue de la Collégiale Notre-Dame de Tongres et professeur d'écriture au Conservatoire de Liège.

Outre ces interventions solistes, l'orgue accompagnera également différentes pièces de trombone jouées par Fabian Moulaert, lauréat du Conservatoire de Liège, organiste à l'église St-Sébastien à Stavelot : il s'est spécialisé dans la pratique du trombone baroque à la Muzikhochschule de Cologne.

Prévente auprès des responsables de l'asbl "L'Ourthe Chantante" au 061/28.92.14. Le prix d’entrée est fixé à 8 euros, gratuité pour les moins de 16 ans. Cette manifestation est soutenue par la commune d'Houffalize et les Services culturels de la Province de Luxembourg.