Trois spectacles réservés aux enfants dans les communes de Houffalize, Gouvy et Vielsalm

Depuis de nombreuses années, le Miroir Vagabond, en partenariat avec les communes et les comités locaux de la Ligue de familles, organise "Noël au Théâtre en Ourthe et Salm" dans les communes de Gouvy, Houffalize et Vielsalm. Cette année, le projet est adapté aux mesures Covid en vigueur. Les spectacles seront proposés sans les parents.

" Chaque représentation pourra accueillir 40 enfants afin de ne pas dépasser la bulle de 50 autorisée", explique Alexandre Ogden, chargé de projet au Miroir Vagabond. "Les enfants seront accueillis et pris en charge par l’équipe d’animateurs pendant toute la durée du spectacle. Les mesures sanitaires ne permettront pas de partager gaufres et chocolat chaud mais une collation à emporter sera prévue."

Afin de faire découvrir le projet auprès des enfants de ces communes, des animations scolaires ont été proposées en amont du congé de Noël en lien avec les spectacles proposés. 150 enfants y ont participé. Les créations seront exposées à l'entrée des spectacles et proposées en photo sur les réseaux sociaux afin que les parents y aient accès. Un travail est réalisé auprès des centres de demandeurs d’asile, des maisons d'accueil ou des CPAS pour proposer à d'autres publics de venir apprécier ce moment chaleureux.

Au programme ?

. Le 30 décembre à 15 h, "Comme la pluie" par Foule Théâtre, à la salle de Wibrin (Houffalize), à partir de 7 ans. Réservation obligatoire : Stéphane Deprée : 0498/ 91 69 20.

. Le 2 janvier à 15 h, "La porte du Diable", par la Compagnie des Royales Marionnettes, à l’école de Cherain (Gouvy)., à partir de 5 ans. Réservation obligatoire : Francine Duplicy : 0495/ 46 78 15.

. Le 3 janvier à 15 h, Amanda et Stefano du Théâtre du Sursaut, à la salle de Neuville (Vielsalm), à partir de 3 ans. Réservation obligatoire: Fernand Léonard : 080/ 21 68 78