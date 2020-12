Le marché de Noël, prévu initialement à Houffalize les 11, 12 et 13 décembre, ne pourra se dérouler comme à l’accoutumée en raison de la crise sanitaire. Les Amis du Père Noël, organisateurs, ont trouvé des alternatives pour faire vivre la magie de Noël aux Houffalois.

" Habituellement, le repas est servi sous un chapiteau chauffé et attire plusieurs centaines de personnes", souligne Catherine Philippe, trésorière. "Cette année, nous proposons, au prix de 15 euros, un menu trois services, composé de dinde accompagnée de pommes au four, d’un gratin dauphinois et d’une bûchette, à emporter. Le dimanche 13 décembre, il sera livré à domicile dans la commune de Houffalize. Les habitants d’autres communes pourront l’emporter à la boulangerie Philippart ou chez le traiteur Gilles Poncin. Les bénéfices seront versés au Centre Médical Héliporté de Bra-sur-Lienne."

Le volet animation n’a pas été oublié. "Le Père Noël défilera dans les rues le vendredi 11 décembre de 18 h à 20 h. Il sera accompagné de trois personnes. Ce petit groupe partira de la place de l’église pour se rendre à la maison de repos Louis Palange. Le retour est prévu par la route de Liège. Un arrêt sera également marqué devant la Résidence de l’Ourthe. Nous demandons aux Houffalois qui souhaitent assister à ce défilé de rester sur le trottoir", ajoute l’organisatrice.

Le samedi 12 décembre, un lâcher de lanternes célestes est prévu, de manière individuelle, à 20 h. Pour y participer, il suffit de commander, avant le 5 décembre, une lanterne par sms au 0495/ 13 84 10 et de la retirer au syndicat d’initiative. C’est gratuit ! Un concours de sapins de Noël est également organisé avec, à la clé, des chèques commerces. Réservation des repas avant le 9 décembre au 0499/ 61 71 01.