Le projet de la Pause Chocolat Thé compromis à Bastogne à cause de la crise sanitaire

A la mi-novembre, lors de l’installation du magasin éphémère La Pause Chocolat Thé, rue du Sablon à Bastogne, l’artisan chocolatier Alain Baggen avait des projets plein la tête. Il a été contraint de changer ses plans. En cause ? La crise sanitaire du coronavirus.

«Pendant quelques mois, on s’est rendu compte du potentiel énorme qu’il y a au centre de Bastogne », explique-t-il. « En décembre, le 75e anniversaire de la Bataille des Ardenne a encore boosté nos activités et nous a conforté dans l’idée de prolonger l’ouverture. Alors qu’au départ, il était prévu de fermer en janvier, le magasin est resté ouvert. Nous avons fermé à la mi-mars, date du début du confinement, par respect pour le personnel et la clientèle. »

Dans la perspective de la fête de Pâques, l’artisan avait mis le bouchées doubles afin d’offrir de nouvelles saveurs chocolatées à la clientèle à Bastogne mais aussi à Marche-en-Famenne et à Libramont. «Les ventes des œufs et des figurines, à Bastogne, devaient être une sorte de test avant d’ouvrir un magasin permanent au centre-ville », poursuit-il. « La crise sanitaire nous a coupé l’herbe sous le pied. Nous n’avons pas eu l’occasion de faire le test à Pâques car le magasin a fermé avant. Une partie de la marchandise a été vendue à Libramont. »

Dans ce contexte, Alain Baggen a renoncé, temporairement, à son projet de magasin permanent au centre-ville de Bastogne. «La surface commerciale a été mise en vente mais nous avons renoncé à cet investissement important dans un contexte financier difficile. En effet, nous avons perdu entre 35 et 40 % de notre chiffre d’affaires. Une partie du personnel est en chômage économique. On est passé de neuf à trois temps plein et demi. C’est décevant car une belle dynamique avait été lancée. Début juillet, nous misons sur la vente de glaces à côté du magasin de Libramont. Si les finances s’améliorent, nous reviendrons peut-être à Bastogne en 2021. »