L’année 2022 va commencer de façon ludique dans la commune de Bastogne. En effet, une nouvelle chasse au trésor, via l’application gratuite Totemus, sera disponible dès le 2 janvier. Une activité portée par le syndicat d’Initiative de Bastogne et la Maison du Tourisme du Pays de Bastogne.

Ce projet a vu le jour en collaboration avec l’équipe de l’application mobile Totemus. Cette dernière a été créée il y a quelques années et compte aujourd’hui de nombreuses chasses au trésor à travers toute la Wallonie.

À Bastogne, au départ de la place Mc Auliffe, c’est à travers le folklore et le patrimoine historique local que les organisateurs vous proposent de voyager. Une balade ludique hors du commun où le réel et l’imaginaire se côtoient. Des Piche-Cacayes aux Herdiers en passant par la légende du Loup-Garou de Neffe, autant d’histoires à découvrir tout au long de la promenade de 5,4 km

Le Pays de Bastogne n’en est pas à son coup d’essai puisque deux chasses au totem sont déjà disponibles sur le territoire : "Sur les traces de McAuliffe", une chasse de 7,5 km sur le thème de la Bataille des Ardennes et de l’histoire de la ville et, à Sainte-Ode, "La réserve naturelle d’Orti et ses trésors" , un parcours de 3,6 km à travers le sentier artistique de la réserve naturelle.