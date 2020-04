La bourgmestre de Gouvy n’a pas obtenu de dérogation pour sa commune

Le gouverneur a annoncé qu’à la suite de la décision du Conseil national de sécurité de prolonger les mesures de confinement jusqu’au 19 avril, un nouvel arrêté ministériel est paru samedi au Moniteur.

Si les principes généraux, à savoir la limitation au strict nécessaire de tous les déplacements, restent les mêmes, certaines précisions ont été apportées, notamment pour le franchissement des frontières.

"Pour les frontaliers, il n’est plus possible de se rendre au Grand-Duché de Luxembourg ou en France pour y faire son plein ou ses courses", précise-t-il. "Seules les raisons essentielles peuvent justifier un passage aux frontières, à savoir notamment dans le cadre d’activités professionnelles, y compris les déplacements entre le domicile et le travail, ou encore pour des soins médicaux."

Cette annonce a suscité des réactions en sens divers. Des travailleurs frontaliers se demandent, par exemple, s’ils sont obligés de faire le plein et les courses en Belgique. "S’ils travaillent au Luxembourg ou en France, ils sont autorisés à franchir la frontière" souligne Xavier Derenne, porte-parole de la cellule de crise provinciale. "Lorsqu’ils s’y trouvent, ils sont tenus de respecter les consignes mises en place dans le pays voisin et peuvent, bien évidemment, y faire le plein et les courses avant de ren trer en Belgique."

Cette nouvelle restriction a fait réagir la bourgmestre de Gouvy, Véronique Léonard.

"Dans ma commune, il n’y a pas de station-service", rappelle-t-elle. "Les habitants doivent donc dorénavant aller faire le plein à Vielsalm ou à Houffalize, ce qui augmente les contacts sociaux."

La bourgmestre est intervenue auprès du gouverneur pour lui expliquer la situation et lui demander de lui accorder une dérogation.

"Il a essayé d’avoir des exceptions mais il ne les a pas obtenues. Cela dit, quand on prend des décisions dans le sens d’une distanciation sociale, ce n’est pas facile de faire appliquer les règles. Une clarification est nécessaire. J’espère que les Gouvyons le comprendront", conclut-elle.

N.L.