La minorité de la commune de Bastogne va-t-elle, elle aussi, lancer une pétition pour réclamer une consultation populaire ?

Nous avons posé la question à Michel Staes, chef de groupe de Citoyens positifs, et à Jessica Mayon, conseillère indépendante au conseil communal. " Je soutiens la démarche de l’opposition bertognarde, souligne Jessica Mayon. En effet, les mandataires ont parfaitement raison de réagir car leur commune risque d’être absorbée par une plus grosse structure. Personnellement, je n’envisage pas, actuellement, de réclamer, par ce biais, une consultation populaire, car je ne sais pas vraiment quelles seront les répercussions pour les citoyens de Bastogne. En effet, la minorité n’a pas été associée à la réflexion. Notre droit de conseiller a été bafoué. Interpellée par de nombreux Bastognards, j’ai posé la question, mais je n’ai reçu aucune information précise de la part de la majorité."

"À Bastogne, sur le plan de la démocratie, c’est le Moyen Âge"

Selon la mandataire, les deux bourgmestres planchent sur ce projet depuis au moins six mois. "Le lissage du montant de l’impôt sur les personnes physiques et sur le précompte immobilier, en septembre 2021, n’était sans doute pas anodin et annonçait déjà la fusion mais les négociations entre les deux majorités n’ont pas été rendues publiques, explique-t-elle. En effet, à Bertogne, l’IPP est passé de 6 à 7 % et l’autre impôt, de 2 600 à 2 800 avec l’objectif sans doute de se rapprocher des taux fixés à Bastogne."

Michel Staes ne réclamera pas non plus de consultation populaire. "À Bastogne, sur le plan de la démocratie, c’est le Moyen Âge, dénonce-t-il. Le bourgmestre gouverne et ses sujets n’ont rien à dire. Nous avons appris par la presse ce projet de fusion. La méthode est parfaitement scandaleuse. La minorité n’a pas été tenue au courant. Nous n’avons pas d’informations sur les avantages à en tirer pour les citoyens de Bastogne. Cela dit, les habitants de Bertogne seront, semble-t-il lésés par cette fusion et dans cette commune une consultation populaire a tout son sens, ce qui n’est pas le cas dans la nôtre."

N.L.