Ils ont été distribués dans les communes de Bastogne, Houffalize et Gouvy

Face à la pénurie de masques de protection, des citoyens se mobilisent pour en fabriquer et les distribuer dans leur commune. Une action citoyenne a ainsi été lancée par des habitants de Bastogne, Houffalize et Gouvy. Ils ont créé une page Facebook afin de faire connaître leur mouvement solidaire.

Cathy Otjacques, aide assistante maternelle dans une école de Houffalize, est l’une des chevilles ouvrières. "Cette initiative a été prise pour les personnes qui travaillent dans les secteurs à risque, comme les hôpitaux, maisons de repos et commerces, mais aussi pour les citoyens qui veulent se protéger quand ils font leurs courses. Le but est de protéger le plus grand nombre de personnes dans notre région."

Couturière, la sœur de Cathy disposait d’un important stock de tissu. Elle a accepté de le mettre à disposition pour la fabrication des masques. L’appel lancé dans le voisinage a été entendu. Cinq autres couturières ont rejoint l’équipe composée d’une vingtaine de bénévoles.

"Les masques en polyester, munis d’un filtre, sont réservés aux médecins et aux services infirmiers", poursuit Cathy Otjacques. "Une infirmière de l’hôpital de Marche-en-Famenne nous a passé commande. Les masques en coton peuvent être utilisés pour faire ses courses. En une semaine, nous en avons distribué plus de 1000 et les commandes, via la page Facebook, continuent à affluer."

Concrètement ? Ces masques sont vendus, à la pièce, pour l’euro symbolique mais le montant à payer est laissé à l’appréciation de chacun. Ils peuvent être retirés - sans contact- dans l’un des quatre dépôts à Fontenailles (Houffalize), Cobru (Bastogne), Buret (Houffalize) ou Steinbach (Gouvy). Ils sont également mis en vente dans les pharmacies de Bourcy et Houffalize. Des livraisons sont prévues pour les professions à risque. Les bénévoles ne font pas de bénéfices. L’éventuel solde sera reversé à une association caritative.

Infos : https://www.facebook.com/Covidcousu-Bastogne-Houffalize-Gouvy-

Nadia Lallemant