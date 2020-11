Des contrôles de police sont organisés durant la nuit de samedi à dimanche dans toute la province du Luxembourg dans le cadre d’une vaste opération de police intégrée.

« L’objectif est triple », explique Christophe Brück, commissaire divisionnaire à la police fédérale. « Être visible en province du Luxembourg, que ce soit au niveau des autoroutes, des réseaux secondaires et des centres-villes, et ce dans un but de prévention et de dissuasion. Veiller au respect des mesures sanitaires et du couvre-feu. Et enfin travailler sur les phénomènes classiques tels que les vols, les stupéfiants et la sécurité routière. »

L’opération mobilise une centaine de policiers issus de différents services, dont la police fédérale, la police de la route, les zones de police locales, des maîtres-chiens, ou encore l’office central de répression des faux, avec des hélicoptères en appui aérien. « On travaille essentiellement par équipe mobile », poursuit le commissaire Christophe Brück. « Le but n’est pas de garder des dispositifs fixes, vite éventés sur les réseaux sociaux, mais de couvrir un maximum de terrain en augmentant la possibilité pour les usagers d’être contrôlés. »

Les résultats de l’opération devraient connus ce dimanche.