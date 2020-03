La cellule de crise de Vivalia s’est réunie, mercredi, afin de prendre des dispositions pour éviter la saturation des hôpitaux lors du pic de l’épidémie de coronavirus.

"Nous avons décidé de mettre en place, en collaboration avec la Croix-Rouge et la Défense, un dispositif permettant de faire un premier tri des patients", explique Yves Bernard, directeur général de Vivalia.

"Il s’agit de les aiguiller : certains seront renvoyés chez eux et placés en quarantaine. Les cas graves, en détresse respiratoires, seront acheminés vers les urgences Covid-19. Les patients présentant d’autres pathologies seront dirigés vers les urgences non Covid."

Quatre sites hospitaliers ont été retenus.

Des tentes, fournies par l’armée, seront installées devant les urgences à Arlon, Bastogne, Marche-en-Famenne et Libramont. Le tri y sera effectué. La gestion de chaque poste médical avancé sera confiée à un médecin spécialiste de l’intercommunale de soins de santé.

Ce dispositif sera déployé, dès ce vendredi, en étroite collaboration avec les cercles de médecins généralistes

.. " Je rappelle qu’il est recommandé de contacter par téléphone son médecin généraliste ou, le week-end, de former le 1733", précise le directeur général de Vivalia. "Les patients ne doivent pas se rendre dans les cabinets de consultation des médecins ni dans les postes médicaux de garde."

Sur base des renseignements fournis sur l’état de santé et du dossier médical de chaque patient, les généralistes décideront de l’envoyer ou non, en ambulance, au poste médical avancé le plus proche de son domicile. Certains resteront confinés chez eux en quarantaine.

Les postes médicaux de garde devraient être opérationnels vendredi soir. Le pic de l’épidémie est attendu ce week-end.

Le directeur général de Vivalia rappelle, par ailleurs, que l’intercommunale de soins de santé ont reçu 1850 masques de protection sur les 100.000 commandés. "Nous avons un mois de réserve étant entendu que les opérations non urgentes ont toutes été reportées", conclut-il.

Nadia Lallemant