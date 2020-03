Il y a quelques mois, une ferme du village de Deux-Rys (Manhay) faisait les gros titres pour les conditions déplorables dans lesquelles vivait son cheptel. Bêtes empêtrées dans la boue, monticules de déchets en tout genre, cadavres d’animaux abandonnés sous une fine couche de fumier… C’est une voisine à bout de nerf qui avait tiré la sonnette d’alarme en dénonçant la situation sur Facebook. Une association de défense des animaux s’en était mêlée et les bêtes avaient fini par être saisies.

Lynché sur les réseaux sociaux, le couple d’agriculteurs a décidé de traîner la voisine en question devant le tribunal correctionnel de Marche pour harcèlement et propos injurieux. « Mes clients ont été baptisés malgré eux « la ferme de la honte ». Mais n’oublions pas qu’ils sont toujours présumés innocents », soulignait l’avocat des fermiers, Loïc Richard, dans sa plaidoirie le mois dernier. « Madame a décrété que la justice n’allait pas assez vite et elle s’est lancée dans une vendetta personnelle sur les réseaux sociaux, une atteinte permanente à la présomption d’innocence. Qu’on laisse la justice faire son travail. La prévenue a contribué à créer un climat de haine à l’encontre de mes clients. Quotidiennement, des gens sont venus les insulter, faire des dégâts chez eux… »

Constitués parties civiles, les agriculteurs réclamaient 4.000€ de dommages et intérêts à la voisine. « C’est un peu l’hôpital qui se moque de la charité : les parties civiles se sont mises elles-mêmes dans les conditions pour se retrouver sur la place publique », rétorquait-on du côté de la défense. Le tribunal a finalement retenu la contrainte irrésistible invoquée par la défense, et acquitté la prévenue. « Celle-ci doit subir depuis des années des inconvénients dépassant manifestement et très largement les inconvénients normaux du voisinage à la campagne », peut-on lire dans le jugement prononcé vendredi. « Elle risquait de s’en prendre physiquement aux parties civiles, tant elle était à bout à cause de leur mauvaise volonté, et cela lui aurait valu de graves ennuis judiciaires. Le tribunal considère qu’il s’agissait bien là d’un péril grave et imminent pour elle. »

Un double revers pour les fermiers. Non seulement ils n’obtiendront rien des 4.000€ réclamés, mais ils sont en plus condamnés à reverser 1.000€ d’indemnités de procédure à leur voisine.