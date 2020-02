La patinoire de Vielsalm a ouvert, samedi, avec un carnet de réservations déjà bien rempli. En effet, près de 3 000 élèves des écoles de la région sont inscrits pour cette 14e édition. Mercredi, les élèves de 5e et 6e primaires de l’école Saint-Laurent de Grand-Halleux ont chaussé les patins. Julien, Lucie et les autres ont profité pleinement de la séance d’une heure trente sur la surface glacée.

Pas de luge cette année car pas de neige

"Nos élèves viennent chaque année à la patinoire", souligne Geoffrey Jadot, enseignant. "En hiver, lorsqu’il y a de la neige, ils font de la luge près de l’école. Cette saison, il n’y en a pas et ils goûtent aux joies de la glisse ici au hall des Doyards. Un cours d’initiation est proposé aux plus jeunes sur la petite patinoire."

Selon Stéphanie Heyden, la présidente de l’ASBL Salm sur Glace, la météo est un avantage mais aussi un inconvénient. Le lancement par les élèves de l’athénée royal de Vielsalm, sous la houlette de leur enseignant Frédéric Petit, s’est avéré plus compliqué qu’à l’accoutumée. L’ouverture a été retardée de quelques heures car la glace ne prenait pas en raison des températures trop élevées. Si les conditions météo ne changent pas, la facture d’électricité risque d’être salée.

L’absence de neige skiable est un atout

"Nous ouvrons quand les autres patinoires de la province de Luxembourg sont fermées et à chaque fois, le succès est au rendez-vous", souligne la présidente de l’ASBL. "Lorsque les pistes de ski sont ouvertes à La Baraque de Fraiture, la fréquentation de la patinoire baisse. L’absence de neige skiable est, pour nous, une bonne chose. L’an dernier, nous avons accueilli un peu plus de 6 000 visiteurs. Cette année, nous tablons sur 7 000 entrées."

Sans les partenaires locaux, la patinoire ne pourrait pas fonctionner. En effet, la location des patins et la gestion du bar sont confiées à des clubs sportifs, associations et autres établissements scolaires. Cette année, vingt-cinq groupements se partageront une partie des bénéfices. Chaque équipe de bénévoles est composée de sept personnes.

"Notre comité participe à la gestion pendant une journée", explique Christelle Grandjean, trésorière de l’ASBL Les Cawès de Ville-du-Bois. "On se relaie au bar et à la location des patins. Cette rentrée financière est, pour nous, appréciable. Elle nous permet de poursuivre la rénovation de la salle de Ville-du-Bois. Des travaux sont encore prévus au niveau de la toiture et de la façade. Le parking devra, par ailleurs, être empierré."

Cette année, trois établissements scolaires, les écoles Saint-Joseph de Vielsalm et Saint-Laurent de Grand-Halleux, de même que la section sport de l’athénée royal de Vielsalm participent à la gestion quotidienne de la patinoire. Des associations caritatives, comme les Clinicœurs et Haïti Farnières, retrousseront aussi leurs manches. Dans ce cas, ce sera pour la bonne cause.

Des soupers spaghettis sont servis, à la cafétéria, du jeudi au vendredi, sur réservation au 0495/12.15.90, pour les groupes d’au minimum huit personnes et au maximum trente personnes. Un forfait séance de patinage et spaghettis est proposé au prix de 13 euros. Dans le cadre du carnaval Salm sur Glace, le 25 février, l’entrée sera gratuite pour les enfants déguisés, aux séances de 14 h, 16 h et 18 h. La patinoire est accessible jusqu’au 1er mars. Infos : 0494/42 43 22.