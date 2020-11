Le bourgmestre de Vielsalm Elie Deblire annonce que le réseau solidarité salmien organise une collecte de dons à la Maison du Parc, rue de l’hôtel de ville, les lundi et mardi 30 novembre et 1er décembre de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.

"La crise que nous traversons provoque une augmentation du nombre de personnes et de familles en difficultés financières, sociales et psychologiques", souligne-t-il. " Malgré le renforcement des aides apportées par la commune, le CPAS, l’AMO, la Croix-Rouge, la Région et le Fédéral, bon nombre de Salmiens ont besoin de nous. Les idées ne manquent pas pour soulager le quotidien des familles moins chanceuses, des personnes isolées et/ou âgées, des jeunes et des enfants en situation de pauvreté. Lors de la première vague de l’épidémie, l’élan de solidarité salmien a tout simplement été extraordinaire. C’est pourquoi nous lançons un nouvel appel."

Le réseau solidarité collecte notamment du matériel informatique tel que ordinateurs, portables, tablettes, claviers, écrans, pas trop vétustes. "Les jeunes qui ne peuvent avoir accès aux cours à distance organisés dans le secondaire et le supérieur sont nombreux", précise le bourgmestre. "Cette situation ne fait qu’accroître le décrochage scolaire. Tout le matériel reçu sera vidé de tout son contenu et nettoyé avant d’être distribué ou mis à disposition."

L’appel aux dons est également lancé pour les denrées alimentaires non périssables telles que farine, pâtes, riz, les vêtements et chaussures en bon état, les jeux, jouets et livres pour enfants (en bon état, complets, ne nécessitant pas de piles). Cette action sera bien sûr encadrée et se déroulera dans le respect des mesures sanitaires. Plus d’infos : solidarite@vielsalm.be et 0491/72.09.33, joignable du lundi au vendredi de 9h à 18h.