L’action vise à mettre en contact les bénévoles et les personnes fragilisées

Dans le cadre de la crise sanitaire du coronavirus, la commune de Vielsalm a mis en place une plate-forme de soutien à la population, aux entreprises locales et aux initiatives de solidarité.

« L’action solidarité@vielsalm.be continue à mettre en contact ceux qui ont un peu de temps à donner et les personnes plus fragilisées qui ont besoin d’aide », souligne le bourgmestre Elie Deblire. « Les différents services du CPAS contribuent également à maintenir l’aide la plus adéquate possible et un lien social avec les personnes qui en ont besoin. » Contact : 0494/77.62.32

L’Agence de Développement Local reste à l’écoute des indépendants, commerçants et entreprises locales qui souhaitent faire connaitre les services qu’ils continuent à offrir (Plats à emporter, livraisons à domicile …). L’ADL est joignable par téléphone au 080 / 33.88.08 ou par mail à adlvielsalm@gmail.be. Plus d’infos sur le site www.adlvielsalm.be

Pour les consignes, la commune invite la population à consulter régulièrement le site www.info-coronavirus.be ainsi que le site web communal et la page Facebook Vielsalm-page officielle.