L’entreprise Spanolux, unité de fabrication d’Unilin, implantée à Burtonville (Vielsalm), se prépare à augmenter sa capacité de production. Une nouvelle ligne de production de parquet stratifié sera opérationnelle à l’automne 2021 et créera une douzaine d’emplois. Un investissement de 11 millions d’euros.

"Leader en solutions en bois pour le secteur de la construction et le design intérieur, Unilin investit lourdement pour pérenniser son ancrage durable en Wallonie et développer son activité et son personnel à Vielsalm", précise Bart Peeters, porte-parole. " L’entreprise a décidé d’augmenter sa capacité de production pour répondre à la demande de revêtements de sol stratifiés qui continue de croître de façon constante avec des exigences de qualité toujours plus élevées."

Bart Peeters précise que la nouvelle ligne sera construite dans un bâtiment existant. Le site, tel qu’on le connaît aujourd’hui, ne sera pas modifié extérieurement. L’investissement ne sera précédé ni d’une demande de permis de bâtir, ni d’une enquête publique.

L’entreprise qui emploie 300 personnes va ainsi assurer la pérennité des emplois locaux pour les prochaines années. Afin de soutenir ses développements, elle est également à la recherche de collaborateurs techniques qui participeront à son évolution.

" En plus de la stabilité et de la sécurité d’emploi, l'augmentation de notre capacité de production se déploiera dans un environnement de travail sûr et agréable", poursuit Bart Peeters. " Unilin prend en effet des actions permanentes pour devenir une entreprise zéro accident. Le respect de l’humain et de l’environnement fait partie intégrante de notre culture d’entreprise."

Unilin est le premier et le seul fabricant de sols à avoir obtenu l'écolabel européen pour des produits stratifiés. L'entreprise est spécialisée en engineering, production et vente de planchers en stratifié, parquets, carrelages, vinyle de luxe, panneaux décoratifs ou bruts, sols industriels, panneaux isolants, bardages de murs et de toitures. Elle emploie près de 5000 personnes sur 60 sites - dont 18 unités de production - dans le monde entier. Son chiffre d'affaires a atteint 1,66 milliard d'euros en 2019.