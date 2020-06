Ce jeudi après-midi, ils ont participé au happening commun sur la place Mac Auliffe

Des artistes ont convergé vers la place Mac Auliffe, en début après-midi, pour participer, à l’action Still Standing, en marge de la commission à la Chambre. Plus de 50 fédérations francophones et néerlandophones se sont associées pour créer ce happening commun dans plusieurs villes du pays.

Les artistes se sont figés face à l’immobilisme politique. En effet, plus de 100 jours après la fermeture de leur lieu de travail en raison de la crise sanitaire du Covid-19, de nombreux artistes et techniciens n’ont toujours pas reçu de soutien financier suite aux annulations.

Au travers de cette action, ils ont demandé qu’une solution soit trouvée rapidement. Ils ont déploré que les mesures qui devaient être évoquées au parlement fédéral jeudi dernier aient été renvoyées au Conseil d’Etat.